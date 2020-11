Danilo scherza con Demiral: “Scusa, ma ora anche De Ligt è il mio migliore amico”

TORINO – Nonostante l’assenza di Bonucci, Chiellini e Demiral, la Juventus ha tenuto bene difensivamente anche ieri sera, grazie al ritorno in campo di Matthijs de Ligt, già impegnato sabato sera contro il Cagliari.

Il difensore olandese sta ritrovando la condizione, ma quello che non è mai mancato è la coesione con i compagni, come testimoniato dalle storie Instagram di Danilo. Il difensore, memore della foto postata alla viglia della partita di ieri sera che Demiral aveva commentato scrivendo "Dove io" riferendosi alla sua assenza dalla stessa, ha pubblicato una storia prendendo in giro il turco: "Mi dispiace Demiral, ma ora è anche lui mio migliore amico". Una dedica con tanto di risata finale, a confermare l'unità della squadra bianconera.