Dall’Inghilterra: Juve, pronti 70 milioni per Pogba

TORINO – Dopo aver concluso l’affare Kulusevski in extremis, strappandolo dalle grinfie dell’Inter, ora in casa Juve si monitorano altri obiettivi di mercato. Uno che non tramonta mai è sempre quel Paul Pogba, troppo infelice a Manchester e che farebbe le valigie di corsa per espatriare. In queste ultime ore però ci sarebbero delle grosse e importanti novità di mercato provenienti dall’Inghilterra. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico il Sun infatti, la Juventus vorrebbe portare il francese a Torino già a gennaio e per farlo, sarebbe disposta a versare nelle casse dei Red Devils 70 milioni di euro più il cartellino di Rabiot. Staremo a vedere gli sviluppi della trattativa ma quel che è certo, è che l’asse Torino-Manchester sembra essersi rimesso in moto. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è stata annunciata una nuova, clamorosa trattativa di mercato della Juve totalmente a sorpresa: offerta super, Chirico sgancia la bomba! >>>VAI ALLA NOTIZIA