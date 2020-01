TORINO – Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic non sembra lascerà la Spagna fino alla fine della stagione.

Se nei giorni scorsi era stato paventato uno scambio con Bernardeschi infatti, il giornale Sport smentisce la notizia dichiarando come il giocatore abbia deciso di rimanere in Catalogna per giocarsi le sue chances.