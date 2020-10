Crotone-Juventus: Chiesa verso l’esordio

TORINO – La Juventus affronterà domani sera il Crotone nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo dovrà fare scelte di formazione obbligate, soprattutto in attacco, vista l’assenza di molti giocatori. Con Dybala a mezzo servizio, Ronaldo fuori per COVID e Ramsey infortunato, in avanti dovrebbero trovare posto Kulusevski, Morata e Chiesa, che farà così il suo esordio in bianconero. Ma attenzione perché proprio in queste ore è arrivata anche una grandissima novità di mercato in casa bianconera. Tutto confermato: Paratici ha già scelto il prossimo colpo grosso per il 2021! >>>VAI ALLA NOTIZIA