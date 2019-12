Cristiano Ronaldo al mare: “Auguri di buon Natale”

TORINO – La Juve va in vacanza per riprendersi dalla sconfitta in Supercoppa con la Lazio. I giocatori hanno deciso di viaggiare con le proprie famiglie per celebrare il Natale. Tra questi anche Cristiano Ronaldo che sui social posta una foto al mare insieme ai figli, Georgina e Babbo Natale, scrivendo: “Tanti auguri di buon Natale”. Ma attenzione perché, proprio in giornata, è arrivata anche un’altra clamorosa bomba di mercato che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi bianconeri: incredibile ma vero, Paratici tenta il miracolo di Natale! >>>VAI ALLA NOTIZIA

ECCO IL POST: