Calciomercato Juventus, Paratici tenta il miracolo di Natale: i tifosi sognano

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Natale è arrivato e anche in casa bianconera sembra essere tempo di regali, soprattutto se parliamo del calciomercato della Juventus. Già perché nelle ultime ore sono circolate novità di mercato davvero molto grosse e – per alcuni aspetti – anche inaspettate. La prima riguarda Erling Haland: già vi abbiamo ampiamente parlato del centravanti del Salisburgo che sembra essere sempre più vicino alla Juve, grazie anche alla mediazione di Mino Raiola. Ma Fabio Paratici pare davvero scatenato in questo momento e – ispirato forse dalla magia e dall'atmosfera di Natale – starebbe pensando anche ad un altro super colpo per gennaio che farebbe impazzire definitivamente i tifosi bianconeri. Sì, parliamo proprio di Paul Pogba, autentico sogno di calciomercato della Juventus da ormai moltissimo tempo. La Vecchia Signora infatti è alla ricerca di un centrocampista che possa innalzare il livello della mediana (che tra infortuni e prestazioni sottotono di molti giocatori è parso il reparto bianconero più in difficoltà) e in quest'ottica il nome di Pogba si inserisce alla perfezione. Difficile, anzi difficilissimo riuscire a riportarlo subito a Torino: a Paratici servirebbe una magia, anzi un vero e proprio miracolo di Natale, ma anche in questo caso lo zampino potrebbe mettercelo – guarda un po' – il solito Raiola. Il super agente italo-olandese cura infatti gli interessi sia di Haland che di Pogba e rimane l'alleato numero uno per il mercato della Juve. Paratici ci starebbe davvero pensando e infatti, secondo quanto riferito anche da Tuttosport, avrebbe già fatto una mossa a sorpresa per convincere il Manchester United a far partire il Polpo già a gennaio: la Juventus infatti avrebbe offerto ai Red Devils il cartellino di Emre Can, oltre ad un importante conguaglio economico da circa 60 milioni di euro. Un'offerta importante, che potrebbe convincere lo United visti anche i rapporti non proprio idilliaci con il giocatore francese: sarebbe un capolavoro per Paratici, anzi un miracolo di Natale di mercato.