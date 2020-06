Cristiano fa gli auguri al figlio: “Da dieci anni motivo di orgoglio”

TORINO – Questa sera la Juventus affronterà il Napoli nella finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma.

Il calciatore portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo è carico e pronto per cercare di conquistare l’unico trofeo nazionale che gli manca, e una carica in più la avrà dal figlio, che compie oggi 10 anni, e al quale, in attesa di dedicargli l’eventuale vittoria, ha scritto un post Instagram: “Non riesco a credere che il mio bambino abbia già 10 anni! Come passa il tempo.. e da sempre sei stato motivo di orgoglio per un padre che ti ama tanto. Tantissimi auguri cucciolo! Che sia un giorno felice! Ti amo tanto!”