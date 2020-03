Coronavirus? In Portogallo c’è una sola regola…

TORINO – Anche in questi giorni di totale apprensione per quello che sta accadendo nel mondo e soprattutto in Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus, il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo, riesce a far parlare di se, con un video che sta diventando virale sui social. Il filmato è stato girato all’interno di un autobus in Portogallo e ritrae l’autista del mezzo rivolgersi agli occupanti, probabilmente turisti, in questo modo.

“Devi rispettare questa legge se vuoi sopravvivere in Portogallo, credimi. Se non sei d’accordo con me, hai due porte da cui poter uscire dall’autobus. La legge è semplice, Cristiano Ronaldo è il miglior calciatore al mondo. Tutti sono d’accordo con me?”. Il discorso è terminato tra gli applausi e la risata generale di tutti i presenti.