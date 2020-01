Condò: “Dybala era ad un passo dal Tottenham, registrò anche un video di saluti per i tifosi”

TORINO – Secondo il noto giornalista di Sky Sport Paolo Condò, Dybala la scorsa estate era ad un passo dal Tottenham ed aveva anche registrato un video di saluti per i tifosi: “Dybala arrivò a registrare un triste messaggio di commiato ai tifosi juventini. Spiazzato dalla determinazione a restare di Gonzalo Higuain, il club l’aveva proposto sul mercato riscuotendo l’immediato interesse di Manchester United e Tottenham: molto recalcitrante all’idea di andarsene, e deciso al caso a non restare in Italia, l’argentino infine aveva vacillato in favore del club londinese – da cui il video – salvo ritrarsi al momento di chiudere. Da quel travaglio è uscito cambiato, o meglio irrobustito dal punto di vista caratteriale: anziché arrendersi al carisma del portoghese, ha provato a conviverci portando del suo e non facendoselo togliere”.