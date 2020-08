Con Pirlo potrebbe arrivare Pogba

TORINO- Se con Maurizio Sarri sembrava davvero imminente l’arrivo in bianconero del centrocampista del Chelsea, Jorginho, adesso che sulla panchina siede Andrea Pirlo, per forza di cose cambieranno anche i progetti della società per quanto riguarda il calciomercato. Cancellato il nome di Jorginho dunque, ecco che viene subito inserito quello di Paul Pogba, che potrebbe tornare alla Juventus. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità. Tutto confermato, addio in arrivo: ora la pesantissima cessione è possibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA

