Chiesa punta il Cagliari

TORINO – Il calciatore della Juventus Federico Chiesa, fermatosi nello scorso week end a pochi minuti dalla partita con la Lazio, sembra essere recuperato e arruolabile per sabato.

Il calciatore pare aver recuperato a pieno dall’affaticamento muscolare che gli ha impedito di andare in Nazionale, e Andrea Pirlo dovrebbe averlo a disposizione per la partita di sabato sera in programma all’Allianz Stadium contro il Cagliari, la prima di un tour de force di 10 gare in un mese per i bianconeri.