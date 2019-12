Buffon: “Volevamo chiudere l’anno con un altro risultato. Ora voltiamo pagina velocemente”

TORINO – La Juve chiude il 2019 con un boccone molto amaro da mandare giù: la sconfitta in Supercoppa con la Lazio. Una gara che ha mostrato una formazione molto stanca e confusa, quella bianconera, contro una convinta e sicura di sé. A fine gara Gianluigi Buffon ha postato un messaggio sui social molto significativo: “Avremmo voluto chiudere l’anno con un altro risultato, ma dobbiamo fare i complimenti alla Lazio che ha disputato una gara con grande tenacia e forza di volontà. Ora noi voltiamo pagina velocemente e, dopo un po’ di riposo, testa agli altri obiettivi stagionali”. Ma attenzione perché, proprio pochissimi minuti fa, è arrivato un nuovo annuncio di mercato in casa bianconera. Tutto confermato: “Offerta ufficiale in arrivo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

