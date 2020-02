Bonucci: “Abbiamo regalato un tempo. Si vedeva che qualcosa non era acceso già negli undici titolari…”

TORINO – Al termine della gara persa contro il Lione, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky: “Cosa non è andato? Abbiamo sbagliato il primo tempo, in certe partite accede così. Abbiamo regalato un tempo ed il gol è stato un momento in cui sono stati bravi a farci male. Testa al ritorno. Atteggiamento? Siamo stati poco aggressivi, dovevamo svegliarci prima. A Matuidi ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori, si respirava che qualcosa non era acceso già negli undici titolari. Dobbiamo lavorare su quelle piccole cose che fanno la differenza.”

