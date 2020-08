Birindelli: “Da Pirlo mi aspetto un gioco simile a quello del Bayern”

TORINO – L’ex terzino della Juve Alessandro Birindelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato anche della nuova avventura di Andrea Pirlo.

“Agnelli in questi anni ci ha abituato con scelte molto lungimiranti come quella di Conte e non penso che Pirlo sia un azzardo. E’ la ricerca di un cambiamento che era stato iniziato con Sarri, che però non ha convinto. Da Pirlo mi aspetto un gioco simile a quello dell’ultimo Bayern con tanti uomini alti che attaccano l’avversario quando perdono palla. Per fare questo, però, serve tanta organizzazione. Se vuoi tenere la squadra alta hai bisogno di centrocampisti che spingono e negli stessi ruoli lo stesso. Non puoi lasciare aree di campo sguarnite e al momento in rosa la Juventus ha pochi giocatori con queste caratteristiche. Nuovo Pirlo? Non vedo all’orizzonte un nuovo Pirlo in campo. Ci sono tanti buoni giocatori, ma le sue qualità erano immense”.