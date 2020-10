TORINO – L’ex dirigente della Juventus Roberto Bettega ha parlato in occasione della presentazione della mostra per Gaetano Scirea, allestita con le immagini dello storico fotografo della Juventus Salvatore Giglio.

“Il mio Scirea merita tutto: E’ stato mio compagno di stanza per sei anni. Era più giovane di me, ma è stato lui a insegnarmi cosa significhi essere campione, non il contrario”.