TORINO – La Juventus si sta allenando alla Continassa alla vigilia della partita di domani contro il Benevento, in programma alle 18 allo Stadio Ciro Vigorito.

I bianconeri dovranno però dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo per la trasferta in terra campana. Il giocatore infatti avrà un turno di riposo, in accordo con Andrea Pirlo, e non sarà domani della trasferta.