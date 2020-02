TORINO – Nella giornata di ieri l’agente di Jorginho aveva aperto ad una ipotesi in bianconero rispondendo “perché no” alla domanda se il centrocampista si trasferirebbe in bianconero la prossima estate. Oggi l’ipotesi starebbe avanzando sempre di più con il giocatore che non vedrebbe l’ora di ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato: Maurizio Sarri.