Calciomercato Juventus, Paganini sgancia un siluro: suggestione da brividi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Le vie del calciomercato – si sa – sono davvero infinite. E nel mercato – anche questo è ben noto e ampiamente dimostrato – può succedere veramente di tutto. E se c’è un club che negli anni ha dimostrato che nulla è impossibile, quello è la Juventus. Chi avrebbe mai potuto immaginare, tornando indietro solo di un paio d’anni, che uno dei calciatori più forti della storia come Cristiano Ronaldo potesse realmente approdare a Torino? Quasi nessuno, diciamocelo. E invece la dirigenza bianconera è riuscita nel miracolo e il presidente Agnelli, come da lui stesso più volte sottolineato, non ha nessuna intenzione di fermarsi. La Juve, anche nelle prossime sessioni di calciomercato, continuerà a fare altri colpi del genere: questo è il progetto. Detto ciò, in queste ultime ore è spuntata una suggestione che – di nuovo – sembra semplicemente impossibile. Ma che sta già dilagando sul web e sta facendo parlare tantissimo.

Stiamo parlando di Lionel Messi, l’unico giocatore esistente capace di poter contendere lo scettro di miglior calciatore del mondo a CR7. La folle idea di vedere la Pulga in Italia è nata dal fatto che a fine stagione il numero 10 argentino potrà liberarsi a parametro zero dal Barcellona grazie ad una speciale clausola presente nel suo contratto. E siccome, come confermano anche dalla Spagna, Messi starebbe vivendo uno dei momenti più bui in assoluto a livello personale e ambientale in blaugrana, l’ipotesi di separazione sarebbe tutt’altro che da scartare. Tra le poche società al mondo capaci di accogliere Leo c’è proprio la Juventus: anche la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi, ha citato la Vecchia Signora come possibile pretendente di Messi, qualora si dovesse veramente liberare a zero. Nelle ultime ore invece a sostegno della folle idea è intervenuto il noto giornalista di Rai Sport Paolo Paganini che, sul suo profilo Twitter, ha sganciato una vera e propria bomba: “Dovrò fare presto un blitz a Montecarlo per avere news aggiornate sulla prossima telenovela dell’estate. Dove andrà Messi? PSG? Manchester City? Secondo me potrebbe venire fuori un bel derby tra bianconeri e nerazzurri”. Insomma, di nuovo Paratici contro Marotta, ma questa volta per un obiettivo comune enormemente più grande dei precedenti: una suggestione da brividi che avrebbe del clamoroso. Ovviamente al momento stiamo parlando solamente di semplici voci e ipotesi ma – si sa – nel calciomercato nulla è impossibile e la Juve ne sa qualcosa. Anche perché, come accennato in apertura, il progetto di Andrea Agnelli è proprio quello di puntare ancora su altri fenomeni assoluti. E allora, a parte la suggestione Messi, quali sono gli altri possibili obiettivi di Paratici per questo grandissimo colpo in attacco? Chi potrebbe davvero sbarcare a Torino la prossima estate per far sognare di nuovo i tifosi bianconeri? Noi abbiamo cercato di rispondere a questa domanda individuando ben 8 top player stellari che sono finiti nelle mire della Juventus e che troverete scorrendo rapidamente la nostra gallery: partiamo subito dal primo nome >>>VAI ALLA LISTA