Arthur positivo all’alcool test in Spagna

TORINO – Disavventura per il prossimo calciatore della Juventus Arthur Melo in rientro in Spagna dopo le vacanze.

Il calciatore è stato fermato dalla polizia del comune spagnolo di Palafrugell in Catalogna a seguito di un piccolo incidente stradale: all’arrivo degli agenti però il calciatore è risultato positivo al test dell’etilometro ed è stato multato. Non giorni facili per il calciatore, che è stato diffidato anche dal suo quasi ex club per il mancato rientro dalle vacanze.

