Allegri apre alla Roma

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe pronto a tornare in panchina dopo l’anno passato lontano dai campi.

La Roma infatti starebbe valutando il futuro del tecnico Fonseca, che avrebbe riscontrato dei problemi nello spogliatoio con alcuni giocatori. La nuova proprietà si sarebbe messa in contatto conio tecnico toscano per avere la sua eventuale disponibilità a sedersi sulla panchina giallorossa: Allegri ha aperto, ma vorrebbe un progetto da sposare in maniera seria.