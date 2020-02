Sarri: “Sarà una partita palesemente difficile”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri sta parlando in conferenza stampa dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la sfida di domani sera tra i bianconeri e il Verona.

VERONA – “Questa volta la consistenza dell’avversario è palese. Stanno facendo una grande stagione, sono imbattuti da diverse partite, è squadra pericolosa per aggressvità. La partita è palesemente difficile. Credo sia chiaro anche per i nostri giocatori. L’approccio deve essere di buon livello, ma da qui alla partita toccheremo anche quest’argomento, anche se mi sembrerebbe di sottovalutare l’intelligenza dei miei calciatori.”

ATTACCO – “Avere un centravanti che viene via, li apre. Ma attaccare la profondità sarebbe altrettanto importante. C’è da decidere cosa privilegiare. Mi chiudo in ufficio e rifletto. Ho paura di essere bipolare, io mi estraneo e rifletto.”

SANREMO – “Io non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi, per rilassarmi ho messo un film e non ho guardato niente. Sicuramente Ronaldo ha riposato le ore giuste, conoscendolo non ho dubbio. Si presenterà all’allenamento in buonissime condizioni come ha fatto da quando il ginocchio non gli dà più fastidio”.

MODULO – “La squadra è pronta a interpretare un modulo in relazione ai giocatori che danno le migliori garanzie. Fare un 4-3-3 con Douglas out era più difficile, oggi è più facile. Se a sensazione dello staff è meglio tornare al 4-3-1-2 allora si ritorna. Pronti a fare i due moduli”.

CENTROCAMPO – “In un momento in cui gli attaccanti stanno segnando molto, possiamo farne anche a meno. Poi ci saranno momenti in cui segneranno meno gli attaccanti e si avrà bisogno anche di loro. Abbiamo fatto gol coi difensori. Ma dobbiamo migliorare a livello di centrocampisti, lavoriamo su due ragazzi che storicamente non hanno segnato molto”.

RABIOT – “In questo momento è in crescita ed è stato preferito ad altri centrocampisti. Non dimentichiamo Matuidi chi è e la sua importanza. Ti torna utile. E’ stato solo un discorso di periodo, di gare da giocare. Credo sia importante dare continuità a Rabiot, sta trovando condizione fisica e fiducia. Dargli continuità per me è importante”.