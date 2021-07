Del Piero: “Ora l’Inghilterra, scriviamo la storia alla grande”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato dopo la finale raggiunta dall'Italia

L'Italia di Roberto Mancini ha vinto ieri sera a Wembley contro la Spagna ed ha conquistato il pass per la finale, che domenica la vedrà scendere in campo contro la vincente della partita di questa sera tra l'Inghilterra e la Danimarca. Alla fine della partita, l'ex capitano della Juventus e calciatore dell'Italia Alessandro Del Piero, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport: "Giocare contro l'Inghilterra a casa loro darebbe quel pepe in più, quel trincerarsi. Non che ce ne sia bisogno, si è visto quanto l'Italia sia unita. Però se c'è da scrivere la storia, facciamolo alla grande".

Lo stesso Del Piero aveva già parlato degli Azzurri: ""Euro 2008? Negli anni il ricordo si è addolcito perchè ho capito che abbiamo perso ai rigori contro una squadra che poi ha fatto la storia. Ho lottato con tutte le mie forze per giocare quell'Europeo, la stagione precedente vinsi il titolo di capocannoniere e puntai tutto su quel torneo. Se avessimo vinto quella partita, forse, saremmo arrivati alla fine, ma abbiamo perso contro una Spagna leggendaria. Mi capitava spesso di battere l'ultimo rigore. Essendo uno specialista venivo spesso indicato come quinto tiratore, ma purtroppo in quel match non arrivammo a calciarlo. Insigne e il gol a giro? Fa bene a provarci, ce l'ha dentro. L'ha provato anche altre volte. È un tiro micidiale, è anche bello da vedere. Finché gli riesce, che lo faccia. Fare tanti gol è più facile. È un percorso quello di Lorenzo, è maturato. Gioca molto sia a centrocampo che in attacco, si trova a suo agio grazie alle opportunità che gli vengono date"