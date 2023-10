Conferme pesanti: “Può davvero arrivare alla Juventus” / Mercato

Stiamo parlando di Sancho che al Manchester United pare avere rotto praticamente in maniera totale con Ten Hag con cui il rapporto non è mai stato particolarmente buono e che adesso sarebbe disposto a mandarlo via. Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto in Inghilterra, per il classe 2000 si starebbero aprendo serie possibilità di essere ceduto con la formula del prestito. La Juventus, in tal senso, si starebbe muovendo per capire la fattibilità di un'operazione che le regalerebbe un calciatore di livello internazionale a bassissimi costi. Le possibilità ci sono tutte e Giuntoli sta lavorando in tal senso, sin da ora, per provare eventualmente a chiudere l'affare a gennaio. Detto ciò, sempre in chiave mercato, occhi bene aperti. Ecco i nomi che la Juventus starebbe valutando per andare a rinforzare il centrocampo<<<