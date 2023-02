Mercato Juve – Boom! 50 milioni più il cartellino di Depay

Juventus rinfrancata dopo la vittoria convincente sul Nantes targata Di Maria. La Vecchia Signora annienta i francesi e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League grazie al tre a zero firmato dal Fideo. Testa e cuore della squadra e di Allegri focalizzati sul prosieguo della stagione che può riservare ancora tante soddisfazioni a questo gruppo fantastico che, nonostante le tante difficoltà extra campo, non si è mai disunito. Nel frattempo però le voci di mercato non accennano a diminuire. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlando di una maxi offerta imminente per un big bianconero<<<