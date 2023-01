Da Palladino a Di Maria: tutte le statistiche in vista di Juve-Monza

In vista del match tra Juve e Monza, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match

In vista del match tra Juve e Monza, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match. Ecco il comunicato: "Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 18 settembre contro i bianconeri, il Monza potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Serie A TIM a vincere entrambe le sue prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel 1930.

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM, perdendo solo contro il Monza nel periodo. Più nel dettaglio, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in entrambi gli ultimi due match contro formazioni provenienti dalla Serie B. E' dal periodo tra il febbraio 2016 e il maggio 2017 che i bianconeri non fanno meglio (nove clean sheet di fila in quel caso).

La Juventus – una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate – non rimane per tre partite di Serie A TIM consecutive senza vincere da settembre.

Dal ritorno della Serie A TIM a 20 squadre (2004/05), il Monza è la debuttante assoluta che ha fatto più punti nel girone d’andata del massimo campionato (22). I brianzoli sono in serie positiva da cinque giornate (2V, 3N), la loro miglior striscia nel massimo torneo.

Raffaele Palladino ha un passato da giocatore nella Juventus: tra Serie A TIM e Serie B, 10 reti segnate in 51 presenze tra il 2006/07 e il 2007/08. Da quando è allenatore del Monza, i brianzoli hanno raccolto 21 punti in 13 gare di Serie A TIM. Il suo primo match è stato proprio quello del successo per 1-0 sui bianconeri, prima storica vittoria dei biancorossi nel massimo torneo.

Da quando Palladino allena il Monza, la squadra briazola è seconda per possesso palla medio in Serie A TIM e terza per minor numero di tiri subiti.

La Juventus ha segnato il 40% dei suoi gol in questo campionato su palla inattiva. Nessuna formazione conta più reti da fermo in percentuale nel torneo in corso (40% anche la Roma). Il Monza ne ha incassati solo tre da palla inattiva, solo il Napoli (due) ha fatto meglio.

Nelle cinque partite di questo campionato con Nicoló Fagioli titolare, la Juventus vanta quattro vittorie e un pareggio, con 2.0 gol fatti a gara di media e 80% di vittorie; nelle 14 senza di lui dal 1’ sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, 1.4 gol segnati di media e 50% di vittorie.

Ángel Di María è andato a bersaglio nelle ultime due gare giocate di Serie A TIM contro Napoli e Atalanta. L’argentino non trova il gol in tre presenze di fila nello stesso campionato da aprile 2019, quando vestiva la maglia del PSG.

Nessun giocatore dell’attuale rosa del Monza ha mai segnato in Serie A TIM a Torino contro la Juventus; in generale l’unico a vantare almeno due reti ai biaconeri nel massimo torneo è Gianluca Caprari, entrambi con la maglia della Sampdoria e datati 2019".

