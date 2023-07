Mercato Juve / Boom: Bremer addio al 7%, Chiesa 65%! All’88% invece…

La Juventus ha bisogno di una rivoluzione. Questo lo hanno capito tutti. In primis lo sa Giuntoli che insieme ad Allegri ha fatto recentemente il punto della situazione. Bisogna vendere, ma non solo per comprare. Bisogna farlo per dare una sfoltita alla rosa e per fare in modo che questa possa essere più snella, senza calciatori che non rientrano nel progetto del club e del tecnico. Per questo motivo, da qui ai prossimi giorni, potrebbero esserci delle grosse novità. Anche piuttosto interessanti.