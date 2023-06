Calciomercato Juve | Offerta ufficiale sul tavolo: 60 milioni di euro per…

Juventus all'opera in sede di calciomercato . L'obiettivo è senza dubbio quello di provare ad organizzare una sessione estiva che valga la pena vivere e che possa essere utile per ripartire l'anno prossimo con una formazione che possa lottare sin da subito per vincere lo scudetto. Inutile girarci intorno: la Juve ha vissuto un'annata maledetta e se si deve ripartire (ovviamente) bisognerà farlo in una maniera tale che possa avere senso. E dunque, comprando calciatori forti.

Lo sa bene la dirigenza juventina che infatti da tempo è in attesa di poter portare a Torino uno come Giuntoli, che in questo processo potrebbe dare assolutamente una mano. Al momento, tutto tace. Indiscrezioni delle ultime ore dicono che i bianconeri attenderanno il via libera del Napoli per altri 7 giorni, poi passeranno al piano B con qualcun altro da mettere nel ruolo di DS. Nel frattempo però qualcosa si muove lo stesso ed è di queste ore la notizia secondo cui sarebbe arrivata sul tavolo della Juve un'offerta da 60 milioni di euro <<<