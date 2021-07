Massimiliano Allegri è stato presentato alla Continassa, la nuova stagione è ormai alle porte e la Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per rendere la squadra completa e competitiva già ai nastri di partenza. La dirigenza sta già trattando per mettere a segno i primi colpi e sistemare le questioni irrisolte nel minor tempo possibile. Infatti, l'ultima notizia parla di un affare ormai in via di definizione: a breve, finalmente, ci saranno le firme <<<