Allegri: “Mi aspetto molto da Dybala e Ronaldo. Paulo è il capitano dopo Giorgio”

La Juventus ha riabbracciato Massimiliano Allegri dopo due anni, con il tecnico toscano tornato sulla panchina bianconera dopo le esperienze di Maurizio Sarri e di Andrea Pirlo. In diretta dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, il Presidente Andrea Agnelli parla insieme al neo allenatore nel giorno della sua presentazione.

ANDREA AGNELLI

"Voglio fare i miei complimenti all'Italia, a Gravina e a tutti i collaboratori, calciatori e al mister, e soprattutto a Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. La Nazionale ha trovato un'alchimia che fa sempre la differenza, ed ha portato ad un risultato storico. Oggi la giornata è dedicata a Max, e ci tenevo ad essere qui per dargli il benvenuto. Inutile che mi dilunghi a dire cosa Max ha vinto, soprattutto nella nostra società, e mi piace ricordare la "Teoria del Corto Muso". Ci siamo visti spesso in questi due anni, nell'ultimo periodo ci siamo scambiati molte opinioni su quello che sarà la Juventus, sul suo ritorno che potrebbe essere un potenziale rischio, per le reminiscenze di un passato glorioso, e per Max, soprattutto per le aspettative che ci sono su di lui. È sbagliato parlare con pregiudizi, ogni giorno si lavora per competere e conquistare le vittorie che non è scontato, e pensarlo è un errore gravissimo. Chi pensa che i trofei degli ultimi anni siano stati meno apprezzati si sbaglia, perchè dietro ogni annata e trofeo c'è tanto sacrificio e voglia. Quello che la Juventus da è un ambiente adatto e idoneo per ottenere vittorie, ma nessuna di quelle ottenute è stata scontata all'inizio. Vincere costa fatica, e non è per tutti, quindi chi ci riesce merita rispetto. Andiamo incontro ad una stagione nella quale come sempre a marzo vogliamo arrivare pronti per tutte le competizioni per poi dare tutto. Max e la Juventus non sono tornati insieme per amicizia, che esiste, ma Max è l'allenatore della Juventus perchè ha la credibilità per scrivere un capitolo del tutto nuovo, e questo nuovo gruppo dirigente pensa che saprà agire nel solco della tradizione bianconera, fatta di lavoro, serietà, sacrifici e vittorie. Max si riconosce in questi valori e nella Juventus, e noi guardiamo esclusivamente al futuro".

"Max è l'allenatore della Juventus perché ha la credibilità per scrivere un nuovo capitolo. Il nostro obiettivo è arrivare competitivi in primavera su tutti gli obiettivi, poi vedremo cosa sarà".

"Contratto di quattro anni? È un segnale di fiducia e lo specchio di una programmazione fatta in ottica di medio-lungo periodo, e riteniamo che Max e il team di dirigenti possa portare avanti questo percorso nei prossimi anni".

"La scelta di riportare Allegri alla Juve è una scelta che si basa non sull'amicizia, che esiste, ma perchè crediamo che possa essere lui l'allenatore giusto per aprire un nuovo capitolo della storia della Juventus. È una riconoscenza delle sue competenze, che lo rendono l'allenatore giusto per questo ruolo".

"Siamo concentrati sul domani, una cosa che mi ha insegnato la Juventus è che il trofeo più bello è il prossimo. Ho voglia di guidare questa squadra verso i successi dentro e fuori dal campo".

"Negli ultimi due anni ci siamo visti tante volte, uno fa delle valutazioni sulle stagioni in corso e quando si è deciso di effettuare dei cambiamenti sono state scelte le persone più adatte, da Max a Cherubini, passando per Arrivabene. C'è stato un rafforzamento in tutta l'area sportiva e tecnica, e la figura di Max era quella giusta per scrivere un nuovo capitolo".

MASSIMILIANO ALLEGRI

JUVE - "Quando ho iniziato mi sembrava di essere a 18 anni fa quando ho iniziato: emozionato e divertito. Per una settimana ho avuto solo giovani bravi, di qualità, che sabato hanno fatto un buon test. Ora stanno rientrando tutti, bisogna pensare al futuro. Io da oggi inizio un nuovo ciclo, ho a disposizione un ottima squadra, stiamo lavorando per sistemarla. Ci sono tanti giovani che hanno la possibilità e devono avere la voglia di migliore, insieme ai quali ci sono giocatori anziani, Ronaldo, Chiellini e Bonucci, che dovranno essere un valore aggiunto oltre che con la loro esperienza e tecnica anche con l'esempio per i giovani, per fare capire cosa è la Juventus, dove ciò che è stato fatto rimanere nella storia, ma dove si guarda sempre in avanti. Giorno dopo giorno dobbiamo migliorare per arrivare a marzo e centrare gli obiettivi".

RITORNO - "Sono orgoglioso di essere stato richiamato, dell'affetto della società e dei tifosi. Ma dal 22 agosto bisogna fare punti, quello che è stato fatto serve solo a scrivere la storia. Da ora bisogna pensare a quello che dobbiamo fare, lavorare al meglio con sacrifici e lavoro quotidiano da cui dobbiamo ripartire. Trovo una squadra che negli ultimi anni ha vinto il campionato con Sarri e due trofei con Pirlo, devo lavorare con quello che mi hanno lasciato, un buon lavoro con buoni giocatori".

RONALDO - "Ronaldo è un grandissimo campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri abbiamo parlato, come con tutti gli altri, e gli ho detto che questo è un anno importante, che sono contento di ritrovarlo, e che ha una responsabilità maggiore di quella che aveva tre anni fa, dove avevamo una squadra più esperta. Lui oltre a mettere le sue qualità di goleador in campo dovrà dare molto anche sul piano di responsabilità. È tornato in condizione e con grandi stimoli, poi durante l'anno ci sarà una gestione, nei confronti di tutti i giocatori. Io non ho passato il periodo del COVID e mi immagino le difficoltà che ci sono state. È importante quindi tenere tutti nella migliore condizione possibile per affrontare al meglio la stagione".

DYBALA - "Lo ho ritrovato in ottime condizioni, fisicamente e mentalmente. Paulo fa gol, calcia le punizioni, è un valore aggiunto. Dopo Chiellini è il capitano della Juve e da lui mi aspetto molto. Ci ho parlato ed è motivato. Sono contento della squadra e dell'entusiasmo dei ragazzi. Attraverso questo potremo fare un'ottima stagione. Paulo ha dei numeri che sono dalla sua parte, lo scorso anno non è stato straordinario e quest'anno ha la possibilità di dimostrare quanto vale. Ora è nell'età matura e la percezione che ho avuto è stata ottima. Si è presentato nel migliore dei modi perchè sa che è un'annata importante per lui. Fa gol e ha giocate straordinarie, su di lui punto molto e da lui pretendo molto".

CENTROCAMPO - "Ha qualità importanti, lo scorso anno ha fatto tre gol ma credo che ne possa fare di più per le qualità che ha. McKennie ha l'istinto del gol, è bravo di testa. Questa squadra ha giocatori che hanno tanti gol nelle gambe, e alla fine del campionato bisognerà fare 75 gol, da trovare tra le punte e tra i centrocampisti e i difensori. La squadra ha grande potenzialità che per migliore bisogna lavorare tutti i giorni. Con il Presidente ci siamo parlati, la scelta di tornare è una grande sfida, pregna di riconoscenza e affetto. Per questo ringrazio anche le altre società che mi hanno cercato ma ho scelto la Juve. Sono responsabile della scelta che ho fatto verso la società che mi ha dato la possibilità di tornare ad allenare e vincere, che è quello che conta".

SERIE A - "Ci sono allenatori importanti, Spalletti, Mourinho, Sarri, Inzaghi, Pioli, c'è una sfida importante tra noi. L'Inter ha vinto lo scorso anno ed è la favorita, noi dovremo essere bravi a costruire un percorso che ci porti a fine maggio a vincere il campionato. Poi abbiamo la Supercoppa, la Coppa Italia e la Champions. La Champions è un desiderio di tutti, per vincerla ci sono tante componenti. Dobbiamo passare il primo turno poi pensiamo agli ottavi, per essere dentro tutti gli obiettivi stagionali a marzo".