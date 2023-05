Mercato Juve / Milinkovic-Milik, poi altri due colpi folli: ecco i nomi

Juventus all'opera in sede di calciomercato. Le notizie che arrivano, ve lo diciamo subito, sono di quelle importanti e anche molto pesanti. I bianconeri, a quanto pare, avrebbero la seria intenzione di dare una totale svolta alla rosa e per questa ragione starebbero già lavorando - sin da ora - a tutta una serie di operazioni utili a imprimere un forte sprint a quella che dovrà essere una stagione sin da subito vincente, almeno nelle ambizioni. Per questo motivo, il primo nome su cui si sta lavorando e su cui si dovrebbe arrivare anche abbastanza semplicemente, è quello di Milinkovic-Savic . Il giocatore in uscita dalla Lazio vede nei bianconeri una giusta strada e opportunità. Ma come convincere Lotito? Il patron biancoceleste valutava il Serbo 100 milioni di euro. Oggi, dovrà accontentarsi di molto meno. Da qui, l'ipotesi legata a Milik.

Juventus: grosse novità di calciomercato

Sarri è alla disperata ricerca di un vice-Immobile e l'idea di tornare a lavorare con Milik non gli dispiace per niente, considerando che anche lui ha già capito che in un modo o nell'altro, dovrà perdere Milinkovic. E allora, per fare tutti contenti, ecco l'ipotesi: una 20ina di milioni alla Lazio, più il cartellino di Milik, appunto. Sarebbe una buona operazione per la Juventus che insegue il centrocampista Laziale da tantissimo tempo e che sarebbe il primo grande colpo per il prossimo anno. Per intenderci: con Pogba farebbe una coppia niente male. Ma nei piani della Juve, c'è anche dell'altro. Roba molto grossa.