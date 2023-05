Mercato Juve | Pistocchi, annuncio bomba: Elkann ha deciso!

Pistocchi ha fatto il punto della situazione rispetto a come si starebbe muovendo la Juventus in sede di mercato

La Juventus inizia a muoversi in maniera pesantissima in sede di calciomercato. Su Juvenews.eu ve lo avevamo anticipato qualche settimana fa: la volontà della dirigenza è quella di ripartire con il turbo il prossimo anno. E per farlo, ovviamente, serviranno dei nomi grossi. In questo senso arrivano delle novità molto grosse circa due calciatori che secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, i bianconeri starebbero trattando.