Calciomercato | Lukaku alla Juventus, spunta la data dell’affare

Nuove indiscrezioni riguardanti quello che potrebbe essere l'affare dell'estate, con Lukaku alla Juventus: il punto

La trattativa legata a Lukaku sta diventando una vera e propria telenovela. Inutile girarci intorno. L'aria che tira è chiaramente complicata e Giuntoli sta cercando di capire la fattibilità di un'operazione che in un modo o nell'altro vorrebbe regalare ad Allegri. Il tecnico bianconero non ha (ma va?!) parlato male dell'idea che potrebbe vedere Vlahovic restare in bianconero ma allo stesso tempo sono diverse le fonti che assicurano di come il mister sarebbe molto più contento di vedere BigRom al centro del suo attacco piuttosto che Dusan. E allora, ecco qualche novità in merito.

La data buona per l'accelerazione dell'affare in questione - secondo il Corriere dello Sport - sarà da ricercare all'inizio della prossima settimana. Stando a quanto viene scritto e riportato, il calciatore sarebbe già - praticamente - con i bagagli in mano. Da quanto risulta a Juvenews.eu, tra le parti (Juventus e Lukaku) ci sarebbe una sorta di patto di ferro che in questo momento tiene a galla una trattativa che senza dubbio - se portata a termine - sarebbe tra le più clamorose dell'estate. Ma che potrebbe non essere l'unica. C'è di più.

La Juventus starebbe infatti anche sondando altre possibilità, per capire - nel caso in cui dovesse definitivamente saltare Lukaku - se sarà o meno il caso di intraprendere altre trattative. Ma questo, è un discorso che varrà la pena affrontare più avanti. Per ora, le lancette della sveglia sono fissate all'inizio della prossima settimana. Non resta dunque nient'altro da fare che attendere per vedere cosa accadrà. Noi, saremo qui a tenervi informati. Nel frattempo, comunque, occhio a Giuntoli. Il dirigente bianconero avrebbe infatti preso una decisione pesantissima<<<