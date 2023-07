Mercato Juve / Vlahovic, Chiesa e non solo: possibile altro addio pesante

L'esclusione di Bonucci l'ha confermato una volta per tutte: nella nuova Juve di Cristiano Giuntoli nessuno è al sicuro, non ci sono incedibili. Il nuovo Football Director farà di tutto per far tornare la Vecchia Signora ai massimi livelli e non guarderà in faccia a nessuno. Oltre all'ex capitano bianconero anche Arthur, Zakaria, Pjaca e Ake sono fuori rosa, mentre Chiesa e Vlahovic a fronte di un'offerta importante possono partire senza particolari problemi. Ma le cessioni non sono finite qui: secondo le nostre fonti potrebbe esserci un altro, incredibile addio.

La Juventus valuta diversi addii

Senza i bonus della qualificazione alla Champions League la Juve dovrà trovare altri modi per finanziare il mercato in entrata. Per questo non ci sono incedibili. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra c'è anche Bremer, seguito dal Tottenham e pronto a lasciare la squadra dopo una sola stagione in caso di offerte. Il brasiliano è riuscito a colmare il vuoto lasciato da de Ligt, ma i bianconeri sono pronti a privarsene. In caso di addio Giuntoli avrebbe già individuato due possibili sostituti: Mavropanos dello Stoccarda e Bella-Kotchap del Southampton. Nomi che il FD ha già concordato con Allegri. Giuntoli in conferenza stampa ha infatti rivelato: "Con il mister parlo tutti i giorni. Lui è contento della squadra, crede nel progetto e vuole continuare su questa linea. Crede che questa squadra abbia grandi margini di miglioramento". La nuova Juve comincia a prendere forma. Detto questo, parlando di futuro, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso! Vuole prendere un fenomeno <<<