Mercato Juve | Giuntoli, notizia improvvisa: “Così cambia tutto”

Giuntoli-Juve: ADL si mette di traverso

In questo senso, le indiscrezioni che arrivano sono diverse e sono tutte abbastanza pesanti. La prima: ADL - a differenza di quanto qualcuno aveva immaginato - non si sta dimostrando tanto felice e sereno di veder partire Giuntoli. Per questo motivo - scrive il Corriere dello Sport - lui vorrebbe provare a non liberarlo dagli azzurri: "Non vuole darlo a una diretta concorrente", dicono. E in effetti, c'è da capirlo. Giuntoli è un fenomeno. Totale. Lo è andato a pescare proprio ADL che adesso tutto vuole, tranne che vederlo andare via. Alla Juventus, poi. Uno scenario questo che potrebbe cambiare le carte in tavola. Oppure no. Sì, perché Juvenews.eu ha raccolto informazioni molto importanti in merito.