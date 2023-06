Mercato Juve | Allegri resta e sogna una squadra da paura: la formazione

Max Allegri alla fine resterà sulla panchina della Juventus. Per chi sperava il contrario (e non sono pochi) c'è poco da sperare, considerando che il tecnico bianconero si sarebbe mostrato carico più che mai per una stagione, la prossima, che dovrà essere quella del ribaltone. In questo senso, Allegri avrebbe in mente anche una lista di nomi da proporre alla società per costruire una formazione che possa avere un senso logico, che possa dare una svolta e che possa lottare sin da subito per tornare a vincere lo scudetto. E allora, noi questa formazione abbiamo provato ad immaginarla: ecco come potrebbe essere nella testa e nei desideri di Allegri, ruolo per ruolo <<<