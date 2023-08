Mercato Juve / Lukaku? Allegri rischia l’esonero! Gira una voce…

Nuove indiscrezioni riguardanti la trattativa che dovrebbe portare Allegri alla Juventus e che potrebbe cambiare il futuro dei bianconeri

Allegri spinge fortissimo per Lukaku. E BigRom non vede l'ora di vestire la maglia bianconera. Questa, in sintesi, è la situazione. Mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per vedere il Belga a Torino, per la sua nuova avventura. Questo, significherà ovviamente qualcosa in relazione al fatto che la trattativa si sarà sbloccata. O con lo scambio diretto con il Chelsea (con Vlahovic) o con la cessione di Dusan altrove e con la disponibilità di abbastanza soldi per chiudere l'affare con i Blues. Di fatto, come ripetiamo da giorni, Lukaku è destinato a vestire la maglia della Juventus. Ma questo - analizza la Gazzetta dello Sport - potrebbe significare qualcosa di molto grosso per il futuro della Juventus... e di Allegri.

Juventus, Lukaku è un rischio anche per Allegri — Max si sta spendendo in maniera importante per convincere la dirigenza a fare un'operazione che ha tutte le caratteristiche adatte per rislutare fallimentare dal punto di vista economico. La Juve, su due piedi, potrebbe guadagnarci moltissimo. Circa 40 milioni di euro. L'addio di Vlahovic porterebbe nelle casse dei nerazzurri 30-35 milioni, derivanti dal conguaglio che il Chelsea portebbe mettere sul piatto. Ma il fallimento sarebbe rappresentato dal fatto che Lukaku di anni ne ha 30 e che Vlahovic, di anni, ne ha 23. Ad Allegri non importa. Gli sono stati chiesti dei risultati immediati. E per ottenerli, vuole BigRom. Ma è in questo senso che potrebbe accadere qualcosa di molto pesante.

Elkann vuole vedere dei risultati in campo — Secondo quanto viene svelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico si starebbe esponendo a dei grossi rischi. La dirigenza infatti vuole vedere non solo dei risultati, ma anche del gioco all'altezza della situazione. Per questo, secondo la rosea, senza questi risultati, l'esonero del tecnico sarebbe molto più probabile di quanto si possa pensare. Il senso, è più o meno questo: noi ti prendiamo chi vuoi, ma tu ci porti i risultati che ti chiediamo. Altrimenti, oltre ad un orrore economico, la Juventus dovrebbe sopportare anche un flop tecnico. Cosa che Elkann, forse, non è disposto ad accettare. Detto questo, proprio parlando di Juventus, attenzione: ecco cosa avrebbe in mente Giuntoli. Roba grossa...<<<