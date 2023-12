Calciomercato Juve | Allegri scatenato: “Ha chiesto questo colpo”

Il futuro della Juventus sembra destinato a brillare sotto la determinazione incrollabile di Massimiliano Allegri, il quale - dopo aver allontanato le voci su un suo possibile addio - ha recentemente chiarito la sua visione ambiziosa ai dirigenti del club. Allegri ha messo in chiaro il suo intento di forgiare una Juventus capace di dominare nel 2024, attraverso il giusto mix di acquisti. Questi piani ambiziosi non si limitano a semplici modifiche, ma vedono il coinvolgimento di grossi colpi e acquisti di rilievo sia nel mercato di gennaio che in quello estivo.