Juve, Guardalà: “Allegri punta sull’orgoglio di Vlahovic e Chiesa”

In collegamento da Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato della formazione della Juventus contro il Napoli. In particolare, il giornalista si sarebbe focalizzato sulla coppia d'attacco bianconera formata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due giocatori non attraverserebbero un periodo di particolare floridità in termini di gol e su questo il tecnico Allegri sembrerebbe voler far leva: