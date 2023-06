Calciomercato, la Juve ribalta tutto: ecco cosa può succedere ora

La Juventus ha una fortissimo bisogno di una rivoluzione che possa dare una svolta alla rosa e alla prossima stagione. Per questo motivo in queste ore si parla molto di quello che potrebbe avvenire sul fronte panchina, con Allegri che resterà in bilico almeno fino alla fine del campionato. In ballo, alla prossima giornata, c'è la possibilità ultima di partecipare all'Europa League, piuttosto che alla Conference.