Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’Udinese

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sul report dell'allenamento odierno diretto da Allegri. Ecco il comunicato: "Juventus di nuovo in campo dopo i due giorni di pausa che hanno fatto seguito alla sfida contro il Milan. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà in casa dell'Udinese per l'ultima gara della stagione: appuntamento il 4 giugno 2023 alle ore 21:00.