Calciomercato Juve / Pedullà accende i tifosi: “C’è l’accordo” | News

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Juve

redazionejuvenews

La Juventus non molla la presa sul mercato e cerca di pianificare al meglio le prossime mosse. Ve ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, considerando che le indiscrezioni che stanno arrivando sono abbastanza complesse anche solo da interpretare. Giuntoli - lo abbiamo detto tante volte - in questo è molto simile a Marotta. Bravissimo e complicato da intercettare.

La Juve corre sul mercato — Il dirigente bianconero lavora spesso e volentieri fuori dalla portata dei radar e questo per la Juventus è ovviamente un bene. Di fatto però, rispetto a quelle che sono le priorità della Juve, tutti gli addetti ai lavori sanno bene quali queste siano ed è per questo che Alfredo Pedullà nelle ultime ore ha fatto il punto della situazione parlando in diretta dai microfoni di Sportitalia.

Le parole di Alfredo Pedullà sulla Juventus — Parla Pedullà: "Della Juve posso darvi degli aggiornamenti rispetto alla situazione che riguarda l'attacco e dunque la punta. Iniziamo col dire che se Kane dovesse andare al Bayern Monaco e Hojlund allo United, allora, ci sarà un effetto domino che passerà senza dubbio da Mbappé. Ma che significa questo per la Juve?"

"Significa semplicemente che a quel punto, vedrete, le offerte per Vlahovic arriveranno. Dusan ha un accordo da tempo con il PSG. A quel punto, alla fine, la Juve andrà su Lukaku. Posso dirvi che in questi giorni entreremo nel vivo del mercato della Juventus". Insomma, l'accordo tra Vlahovic e PSG è confermato. Dunque, è solo una questione di tempo. Di fatto, noi di Juvenews.eu possiamo assicurarvi che i colpi in arrivo non riguarderanno solo l'attacco. Giuntoli, infatti, sta per chiudere anche altri colpi<<<