Mercato Juve / Criscitiello sgancia il siluro: “Attenzione! Ad agosto…”

Il calciomercato della Juventus è pronta ad accelerare. Queste, sono le indiscrezioni che filtrano. A quanto pare Giuntoli sarebbe pronto a chiudere tutta una serie di operazioni che saranno utili a dare a Max Allegri una rosa migliore di quella attuale. Questa, almeno, è la volontà. Per questa ragione non si pensa solo alle entrate ma anche alle uscite. Ci sono delle cessioni che potrebbero fare spazio a dei colpi in entrata. Il primo sembra essere legato a Lukaku: in molti parlano di un rallentamento sull'operazione. Rallentamento, che non ci sarà. Il colpo andrà in porto e probabilmente accadrà anche senza l'addio di Vlahovic (che comunque alla fine dovrebbe esserci). Anche per questa ragione vale la pena ascoltare le parole di Michele Criscitiello, rilasciate a SiCafé.