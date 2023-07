Mercato Juve / Giuntoli scatenato! Oltre a Lukaku vuole anche…

La Juventus vuole rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Per farlo, Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di molto chiaro

redazionejuvenews

Giuntoli adesso sembra essere pronto davvero a scatenare il terremoto per quel che riguarda il calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni che stanno circolando il dirigente bianconero avrebbe deciso di non aspettare le eventuali cessioni di Vlahovic e Chiesa e di affondare il colpo per Lukaku comunque, subito. Il calciatore sta spingendo per il trasferimento alla Juventus e questa mossa di Giuntoli servirebbe proprio a questo. A non perdere altro tempo regalando il colpo a Max, subito. Ma stando a quanto viene riferito da calciomercato.com, nelle intenzioni di Giuntoli ci sarebbe anche qualcos'altro di molto grosso.

News Juve, tra cessioni e acquisti — Alcune mosse importanti sembrano attendere la Juventus, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Come abbiamo detto diverse volte le cessioni saranno fondamentali ma allo stesso tempo ci sarà bisogno di capire come muoversi al netto di queste.

Ecco il motivo e la ragione per cui Giuntoli sarà a Londra nei prossimi giorni non solo per definire la questione relativa all'arrivo di Lukaku (oggi più vicino) ma anche per provare a chiudere una altro colpo che ad Allegri non dispiacerebbe assolutamente.

Stiamo parlando di Timothy Castagne che a quanto pare sarebbe entrato nelle mire di Giuntoli. Il dirigente della Juventus lo ha messo in cima alle preferenze per quel che riguarda il discorso legato agli esterni visto che Max Allegri lo avrebbe indicato direttamente come rinforzo giusto per la Juve. Ma detto questo, ecco come potrebbe essere la formazione (da paura) della Juventus per l'anno prossimo <<<