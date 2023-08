Mercato Juve / Giuntoli lavora ad una formazione da paura per il 2024

La Juventus lavora per migliorare al massimo la rosa a disposizione di Max Allegri. Tra le voci che arrivano e le reali trattative c'è molta differenza ed è in questo senso che stanno circolando diverse indiscrezioni rispetto alla possibilità che si possa andare a chiudere dei colpi praticamente in ogni ruolo del campo. O alemeno: Giuntoli lavora per questo.