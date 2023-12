Zampini: “Elkann e Allegri compatibili ma a giugno arriverà Conte”

L'opinionista ha proseguito: "Se poi devo fare un pronostico rispetto a questa vicenda, dico che Allegri non resta a prescindere. Per esempio se la squadra crollasse, la vedrei dura, malgrado la scadenza del suo contratto nel 2025. Allo stesso tempo credo non credo andrà via in ogni caso. Io per esempio non credo allo scudetto perché ritengo l'Inter superiore. Se però la Juve facesse la doppietta titolo-Coppa Italia, sarebbe veramente dura cambiare. L'allenatore livornese è stato sulla panchina bianconera in 8 degli ultimi 10 anni, i cicli cominciano, ma ovviamente possono anche chiudersi. Conte rimane il probabile successore, ma con due dubbi: il modo con cui andò via in passato e l'aspetto economico” .