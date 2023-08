Calciomercato Juve / Giuntoli spiazza tutti: “Ecco chi vorrebbe comprare”

Dopo il pareggio contro il Bologna , non finiscono le voci relative al calciomercato. In queste ore stanno circolando news di vario genere e tipo, alcune delle quali più credibili mentre altre decisamente meno. Di fatto, non possiamo fare a meno di riportarvi questa indiscrezione arrivata in questi minuti, che racconta molto bene ciò che sta accadendo all'interno della squadra-mercato della Juventus che ovviamente guarda al presente, ma anche al futuro.

Delusione col Bologna: la Juventus pensa al mercato

Secondo alcune indiscrezioni che vengono svelata da Sportmediaset infatti, Giuntoli avrebbe messo seriamente nel mirino Colpani del Monza. Parliamo di un calciatore che già lo scorso anno si era messo in mostra e che quest'anno è partito col botto. Il fatto di vederlo partire a così pochi giorni dalla chiusura del calciomercato ci pare complicatissimo ma il fatto che la Juve lo abbia messo nel mirino è senza dubbio qualcosa di reale. In tal senso, possiamo dire che la mossa di Giuntoli potrebbe essere - magari - più per gennaio che per i prossimi giorni. Una mossa - quella legata a Colpani - che potrebbe rispondere alle richieste di Allegri di portare in rosa calciatori di livello ma allo stesso tempo (un obiettivo invece della società) che non siano troppo avanti con gli anni. Quello che accadrà lo staremo a vedere. Intanto, comunque, Giuntoli valuta qualcos'altro di grosso - invece - per la fine di questa sessione di calciomercato <<<