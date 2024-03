Calciomercato Juve / Giuntoli fa il terremoto: “Ha deciso, lo manda via!”

La Juventus si prepara per una rivoluzione estiva imminente, con cambiamenti significativi in vista. È evidente che i bianconeri hanno bisogno di una ristrutturazione importante nel calciomercato, e Giuntoli sembra essere pronto ad agire in modo deciso sia per quanto riguarda gli arrivi che le partenze. Le notizie che arrivano suggeriscono che ci saranno movimenti significativi, considerando la necessità di diverse novità e cessioni.