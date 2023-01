Juve, annuncio bomba: “Sembra fantacalcio, ma ci stanno pensando” / Mercato

Inutile girarci troppo intorno, il big match di venerdì sera contro il Napoli rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione della Juventus. La posta in palio in ottica scudetto è enorme. Al momento il distacco fra i due club è di 7 punti. Un successo bianconero riaprirebbe qualsiasi discorso. Senza dimenticare che donerebbe ai ragazzi di Allegri ancora maggiore consapevolezza dei propri mezzi perché rappresenterebbe la 9° vittoria consecutiva per i piemontesi. Nel frattempo il ds Cherubini si sta muovendo per provare a regalare al tecnico toscano dei rinforzi già nella finestra invernale, anche se sappiamo bene come i veri botti di mercato ci saranno la prossima estate, quando la squadra subirà un'autentica rivoluzione. Aspettiamoci grosse sorprese. Sta girando una voce che avrebbe del clamoroso, ma che rasenta il fantamercato<<<