Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky Sport: doppio annuncio in diretta!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ore bollenti in casa bianconera e non solo in vista della sfida di campionato contro il Napoli. A tenere banco infatti c’è anche il calciomercato della Juventus che, come vi avevamo anticipato già da giorni nonostante le smentite di Paratici, è tutto fuorché fermo o chiuso. Ci si attende un finale di mercato davvero molto interessante per la Juve, impegnata appunto su vari fronti sia in uscita che in entrata. Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulle due situazioni più calde del momento, cioè quelle relative ad Emre Can e allo scambio De Sciglio-Kurzawa con il PSG. Per quanto riguarda il centrocampista tedesco, la cessione pare sempre più vicina, soprattutto dopo che Sarri ha deciso addirittura di non convocarlo per la sfida di domani del San Paolo. E’ più che lecito dunque aspettarsi – sempre secondo Sky – l’addio di Emre Can alla Juventus già in questa sessione di mercato di gennaio: l’ipotesi Borussia Dortmund è al momento la più concreta. Per quanto riguarda invece lo scambio di terzini con il PSG, l’emittente satellitare parla di trattativa in stato avanzato: Tuchel, allenatore del club francese, non ha convocato Kurzawa e ha dato il suo via libera all’operazione. Anche dalla Francia intanto arrivano segnali molto importanti. Stando a quanto riportato da Canal + infatti, l’esterno mancino classe ’92 avrebbe già svuotato il suo armadietto, segno evidente che l’affare starebbe veramente entrando nelle sue fasi conclusive. Ma c’è di più. Sempre in queste ultime ore infatti, Alfredo Pedullà ha dato un annuncio che potrebbe cambiare ogni cosa: adesso si sblocca anche il mercato bianconero in entrata! >>>VAI ALLA NOTIZIA