Calciomercato Juventus – Tutto confermato, l’annuncio: “Accordi trovati!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Da qualche ora in casa bianconera stanno circolando delle importanti notizie di calciomercato della Juventus, che sarebbe ormai molto vicina a chiudere un grosso affare per gennaio. Si avvicina sempre di più la fumata bianca definitiva per lo scambio De Sciglio-Kurzawa tra Juve e PSG. Le voci, arrivate in un primo tempo direttamente dalla Francia, adesso stanno infatti trovando conferme concrete anche in Italia. Il Corriere di Torino ad esempio sottolinea che lo scambio è in dirittura d’arrivo e dello stesso avviso è anche il noto esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti: “Ci risulta che la Juventus e il PSG abbiano parlato concretamente: si lavora per lo scambio definitivo alla pari tra De Sciglio e Kurzawa”. Decisivo sarebbe stato l’incontro tra Paratici e Branchini a Palazzo Parigi a Milano, dove sarebbe arrivata l’accelerata decisiva. Tanto che si parla di accordi già raggiunti tra le parti. Come riferito infatti sul proprio profilo Twitter da Nicolò Schira – giornalista della Gazzetta dello Sport specializzato sempre in calciomercato – è stata trovata l’intesa anche sulle cifre: “Accordi trovati tra Layvin Kurzawa e la Juventus (stipendio da 3,5 milioni netti a stagione più premi fino al 2024) e Mattia De Sciglio e il PSG (stipendio da 3 milioni annui fino al 2024). Club al lavoro per chiudere lo scambio”. Insomma, si tratterebbe ormai veramente di ore: l’affare può chiudersi entro strettissimo giro di posta. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti Fabio Paratici si sta muovendo su tantissime altre piste e starebbe preparando una clamorosa rivoluzione totale in vista della prossima stagione: 11 nomi sulla lista della spesa del futuro, eccoli tutti! >>>VAI ALLA LISTA